Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, katıldığı atama töreninde bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 49 bin 310’a yükseldiğini bildirdi.

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ensonhaber.com

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi" töreni düzenlendi.

Bugün 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının, kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları gerçekleştirildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Bakan Göktaş, bugün gerçekleşen atamalara dair sosyal medya hesabından bilgi paylaşarak, "Ataması yapılan yeni mesai arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Bugün kamuya 491 kişi atandı"

Göktaş, bugün gerçekleşen atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının geldiği noktaya ilişkin şöyle bilgi verdi:

Bugün 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarını gerçekleştirdik.

"Toplam sayı 49 bin 310’a yükseldi"

Gerçekleştirdiğimiz atamayla birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 49 bin 310’a yükseltmiş olduk.

"AK Parti hükümeti döneminde kamuda 43 binin üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi"

Bakan Göktaş, şehit, gazi ve gazi yakınlarına sağladıkları haklardan en önemlisinin istihdam imkanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerimizin yakınlarına bir ve gazilerimize bir istihdam hakkı sağlamaktayken, 2012 yılı itibarıyla terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını ikiye çıkardık. 2013 yılında yaptığımız düzenlemeyle vazife ve harp malullüğü kapsamındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Hiçbir istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara ise bir istihdam hakkı tanıdık. Bugüne kadar kamuda toplam 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi. Bu sayının yaklaşık 43 bini 2002’den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen atamalardır. Bugün yapacağımız 491 atama ile de kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 49 bin 310’a ulaşmış olacak.

Sonuçlar

Vatandaşlar, atama sonuçlarını saat 18.00'den itibaren https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.