Bugün AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? 25 Ocak 2022 AVM çalışma saatleri

Bugün AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? 25 Ocak 2022 AVM çalışma saatleri

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı, birçok kararın alınmasına neden oldu. Alışveriş için AVM'leri kullananlar ise 'Bugün AVM'ler açık mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Ocak 2022 AVM çalışma saatleri.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok kararın alınmasına neden oldu. 24 Ocak'ta kamu kurumlarının mesai saatleri değiştirilmiş, İstanbul'a giriş çıkışlar kapatılmış ve uçak ve otobüs seferleri durmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatinin öne çekildiğini duyurmuştu. Şimdi gözler 25 Ocak ile ilgili açıklamalara çevrildi.

Alışveriş yapmak için AVM'leri kullanan vatandaşlar ile AVM çalışanları, arama motorlarına yönelerek bugün AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Peki bugün AVM'ler kapalı mı, açık mı? Bugün İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? 25 Ocak 2022 AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte 25 Ocak 2022 Salı AVM çalışma saatleri...

25 OCAK SALI BUGÜN AVM'LER AÇIK MI, KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin 19:30'da kapatılacağını duyurmuştu.

24 Ocak'ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ''Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Ancak AVM'lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama gelene kadar AVM'ler, her zamanki gibi saat 10.00'da açılıp 22.00'de kapanacak.