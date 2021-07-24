Bugün eczaneler açık mı? 24 Temmuz 2021 eczanelerin çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın ardından ilk cumartesi gününde eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri...

Eczanelerin çalışma saatleri, ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Hafta sonu eczaneler belirli saatlerde hizmet vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca da eczaneler nöbet sistemine göre hizmet verdi.

Bayramın akabinde eczaneler açıldı mı merak ediliyor. Bugün eczaneler açık mı? 24 Temmuz eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021..

24 TEMMUZ CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Cumartesi günü eczaneler açık. Bayram günlerinde nöbetçi eczane uygulanıyor ve her mahallede ihtiyaçların karşılanması için bir eczane açık oluyor.

Ancak bayram tatilinin 9 gün resmi tatil olmasından dolayı bugün eczaneler nöbet sistemine göre hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler normal mesai sistemine 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü dönecek. Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir.