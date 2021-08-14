Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı

Futbol gündemini yakından takip eden sporseverler, bugün yapılacak maçları araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı...

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor.

Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler, 14 Ağustos Cumartesi günü hangi maçların olduğunu araştırıyor. Bu noktada bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:15 Karagümrük - Gaziantep FK beIN Sports 1

21:45 Altay - Kayserispor beIN Sports 2

21:45 Hatayspor - Kasımpaşa beIN Sports 1

19:15 İstanbulspor - Manisa FK beIN Max 1

19:15 Karagümrük - Gaziantep FK beIN Sports 1

21:45 Denizlispor - Bandırmaspor beIN Max 1

21:45 Balıkesirspor - Boluspor beIN Max 2

İngiltere

14:30 Manchester United - Leeds United S Sport

17:00 Chelsea - C.Palace S Sport

19:30 Norwich - Liverpool S Sport

Fransa

18:00 Lille - Nice

22:00 PSG - Strasbourg

İspanya

23:00 Alaves - Real Madrid Spor Smart

18:00 Osasuna - Espanyol Spor Smart

20:30 Mallorca - Real Betis Spor Smart

20:30 Cadiz - Levante Spor Smart 2

Almanya