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- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı
Futbol gündemini yakından takip eden sporseverler, bugün yapılacak maçları araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı...
- Haber Merkezi
- 14.08.2021 - 09:20
- Güncelleme : 14.08.2021 - 09:24
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor.
Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler, 14 Ağustos Cumartesi günü hangi maçların olduğunu araştırıyor. Bu noktada bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor.
Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi maç programı...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
- 19:15 Karagümrük - Gaziantep FK beIN Sports 1
- 21:45 Altay - Kayserispor beIN Sports 2
- 21:45 Hatayspor - Kasımpaşa beIN Sports 1
- 19:15 İstanbulspor - Manisa FK beIN Max 1
- 19:15 Karagümrük - Gaziantep FK beIN Sports 1
- 21:45 Denizlispor - Bandırmaspor beIN Max 1
- 21:45 Balıkesirspor - Boluspor beIN Max 2
İngiltere
- 14:30 Manchester United - Leeds United S Sport
- 17:00 Chelsea - C.Palace S Sport
- 19:30 Norwich - Liverpool S Sport
Fransa
- 18:00 Lille - Nice
- 22:00 PSG - Strasbourg
İspanya
- 23:00 Alaves - Real Madrid Spor Smart
- 18:00 Osasuna - Espanyol Spor Smart
- 20:30 Mallorca - Real Betis Spor Smart
- 20:30 Cadiz - Levante Spor Smart 2
Almanya
- 19:30 B.Dortmund - E.Frankfurt