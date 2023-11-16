Bugün hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri Meteoroloji, 16 Kasım 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgelerde hava

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun çevreleri ile öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARDAHAN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı