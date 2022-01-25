Bugün kamu kurumları tatil mi? 25 Ocak 2022 kamu çalışanları izinli mi?

Kar yağışı yurt genelinde hayatı olumsuz etkilerken kamu çalışanlarının idari izinli olup olmadığı merak konusu oldu. Peki bugün kamu kurumları tatil mi? 25 Ocak 2022 kamu çalışanları idari izinli mi?

Tüm yurdu etkisi altına alan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da etkisini iyice artıran kar, ulaşım sorunlarını beraberinde getirdi. Akabinde bir dizi önlem alan valilik, kamu çalışanları için de duyuru yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu çalışanlarının izinli olup olmadığı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki bugün kamu kurumları tatil mi? İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak 2022 bugün memurlara tatil mi? İşte detaylar…

25 OCAK 2022 KAMU KURUMLARI TATİL Mİ, KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Bugün kamu çalışanlarının izinli olup olmadığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından yol durumu, trafik ve toplu ulaşım için peş peşe önlemler alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli Memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.''

Birçok ilde valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum, kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personele pazartesi günü için idari izin vermişti.