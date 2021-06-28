Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bitti mi? 28 Haziran 2021 yasak saatleri

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bitti mi? 28 Haziran 2021 yasak saatleri

Temmuz ayı normalleşme genelgesinin yayımlanmasının ardından vatandaşlar bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması bitti mi? sorularını araştırıyor. İşte 28 Haziran yasak saatleri...

48 milyon vatandaşın aşılanmasıyla birlikte koronavirüs yasaklarına da veda vakti yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sinyallerini vererek kısıtlamaların kaldırılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Hafta sonu sokak kısıtlaması 27 Haziran 2021 Pazar günü son kez uygulandı.

Akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından temmuz ayında uygulanacak kuralların geçerli olacağı normalleşme genelgesi de yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgede tüm detayları aktarırken hafta içi kısıtlamasına ilişkin bilgiler de yer aldı. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Bugün kısıtlama var mı? sorularını araştırıyor. Peki, bu akşam yasak var mı? İşte genelge detaylları..

28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede 1 Temmuz 2021 sabah 05:00 itibariyle sokak kısıtlamalarının sona ereceği bildirildi.

Dolayısıyla 28 Haziran, 29 Haziran ve 30 Haziran’da da hafta içi sokak kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek. 1 Temmuz 2021 itibariyle de sokak kısıtlaması sona ermiş olacak.

Bugün, yani 28 Haziran akşamı sokağa çıkma yasağı 22.00 itibariyle başlayacak.