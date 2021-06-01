Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta? 1 Haziran 2021 yasak saatleri

Kabine toplantısının ardından açıklanan normalleşme kararlarıyla birlikte sokağa çıkma yasağı saatleri de değişti. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta? İşte 1 Haziran kısıtlama saatleri...

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor sorusu vatandaşların sıklıkla araştırdığı konuların başında geliyor.

Salgının seyrindeki ve vaka sayılarındaki düşüş, Türkiye için normalleşme kararlarını beraberinde getirdi. Kabine toplantısının ardından esneme kararlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağına dair açıklamalarda bulundu.

1 Haziran itibariyle sokağa çıkma saatleri değişti. Akabinde vatandaşlar, bugün yasak var mı? Kısıtlama saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma saatleri ne zaman? gibi soruları araştırıyor.

Peki bugün yasak kaçta? İşte ayrıntılar...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulama da belli oldu.

Buna göre, haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlamalar hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.