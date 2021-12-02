Alışveriş için günün ilk ışıklarıyla Edirne'ye gelen Bulgarlar, sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Esnaf, müşterisinin yüzde 99'unun Bulgar olduğunu söyledi.

Kurdaki hareketlilikle birlikte Edirne'ye gelen Bulgar sayısı da günden güne artmaya başladı.

Bulgaristan'ın para birimi 1 levanın 8 TL'ye yaklaşması, Bulgarlar tarafından değerlendirilmeye devam ediliyor.

Kur farkını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın etti.

KENTİN SOKAKLARI, BULGARİSTAN'I ANIMSATTI

Bulgaristan plakalı araçların yoğun olduğu Edirne sokakları adeta Bulgaristan sokaklarını anımsattı. Soluğu Bostanpazarı semtinde alan Bulgaristan vatandaşları, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün aldı.

Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

Bulgarlar, sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın etti VİDEO



"HER YER BULGAR, YABANCILIK HİSSETMİYORUZ"

Ayda 20 gün Edirne'ye alışverişe geldiğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Mine Salim, Edirne'nin hemen hemen her köşesinde Bulgaristan vatandaşı olduğu için hiç yabancılık hissetmediğini ifade etti.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da Edirne'de alışveriş yakmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, gıda ürünlerini Edirne'den aldığını anlattı.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 99'U BULGAR

Edirneli esnaf Metin Doğan ise müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının kent ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Bir başka esnaf da Bulgaristan vatandaşlarının bakla başta olmak üzere yiyecek ürünleri aldığını belirtti.



