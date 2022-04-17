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Bulgarlar turistler Tekirdağ'ı da keşfetti

Bulgarlar turistler Tekirdağ'ı da keşfetti

Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne’den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ’a dikti. Alışverişlerini tamamlayan Bulgar kafileler şehir turu yaptı.