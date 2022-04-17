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Bulgarlar turistler Tekirdağ'ı da keşfetti
Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne’den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ’a dikti. Alışverişlerini tamamlayan Bulgar kafileler şehir turu yaptı.
- 17.04.2022 - 10:24
Her hafta Bulgar akınına uğrayan Edirne’de esnaf ilgiden memnun.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı.
Önce alışveriş sonra şehir turu
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı.
İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.