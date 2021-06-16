Bulutların üzerindeki Huser Yaylası'nın büyüleyen güzelliği

Rize'de 2 bin 700 rakımlı yaylada ortaya çıkan gün batımı ve sisin oluşturduğu güzellik, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kaçkarlar'da yer alan yaylalar, koronavirüs salgını döneminde şehirlerden uzak kalmak isteyenlerin uğrak noktaları olmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler genellikle Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut, Sal, Gito, Badara, Yukarı Kavrun ve Huser yaylalarını tercih ediyor.

HUSER'DE SİS VE GÜN BATIMI

Özellikle 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda gün batımını ve sisle oluşan manzarayı izlemek isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

Yaylada sis bulutlarını izlerken salıncakta ve kayık üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

YORGUNLUĞU UNUTTURAN MANZARA

Çamlıhemşin’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolları otomobil sürücüleri için yorucu olsa da manzarayı gören misafirler, yorgunluğu unutarak doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

Bulutların üzerindeki Huser Yaylası gözleri kamaştırıyor ViDEO

"BURALARIN GÜZELLİĞİ BİZİ CEZBETTİ"

Ziyaretçilerden Ömer Faruk Keleş, Kaçkar Dağları'nda yaşadığı mutluluğu anlattı.

Bölgenin doğasının kendilerini cezbettiğini aktaran Keleş, "Turizme olan açıklığı ve buraların güzelliği bizi cezbetti. Şu an balayındayız. 5 günlük evliyiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Doğa ile iç içe bir yer. Bol oksijen ve muhteşem bir doğa. Herkesi ciğerlerini bol oksijenle doldurmaya, doğayı yaşamayı bekliyoruz." dedi.

"HERKES GELİP GÖRMELİ"

Aslıhan Keleş ise Kaçkarlar'ı tercih ettikleri için çok mutlu olduklarına değinerek, "Bol oksijenimizi aldık, huzurumuzu aldık. Salgından sonra özellikle buraya gelerek mutlu olduk. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Tunceli'den gelen Gülşah Mak da bu kadar güzelliği göreceklerini tahmin edemediklerine değinerek, "Huser Yaylası muazzam bir yer. Bol oksijen ve güzel bir manzarası var. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

Huser Yaylası'nın büyüleyen güzelliği FOTO GALERi

"İLK KEZ GELDİK, GERÇEKTEN MUAZZAM"

Serkan Andiçi de bölgeye geldikleri için çok mutlu olduklarını vurguladı.

Andiçi, "Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Kafayı dinlemek ve doğa ile baş başa kalabilmek için herkese tavsiye ediyoruz. Karadeniz'in bu bölgesine ilk kez geldik. Gerçekten muazzam bir güzelliği var." dedi.