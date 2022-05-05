Olmazsa olmazlar listesi! Hıdırellez ritüelleri 2022: Hıdırellez nasıl kutlanır?

Bolluk ve bereketi simgeleyen ve Hazreti Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez, bugün kutlanıyor. Peki Hıdırellez nasıl kutlanır, neler yapılır?

2022 Hıdırellez, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

Anadolu'da "Baharın habercisi" olarak kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan "Hıdırellez", yurdun birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve ritüellerle gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez, ölümsüzlüğün peşine düşen ve karada bereketin, canlılığın sembolü olan Hazreti Hızır ile denizlerdeki bereketi temsil eden Hazreti İlyas'ın her yıl buluşmasını, suyla toprağın birleşmesini ve yaz kapısının açılmasını simgeliyor.

Bu yıl da Hıdırellez gelenek ve ritüelleri yaşatılmaya devam edecek..

Peki Hıdırellezde neler yapılır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir? İşte olmazsa olmazlar...

Hıdırellez ritüelleri 2022: Hıdırellez günü neler yapılır?

Anadolu'nun birçok yöresinde farklılık gösterse de Hıdırellez gecesi tutulan dileklerin gerçekleşeceğine, hastaların iyileşeceğine, uğursuzlukların sona ereceğine, sorunlara çözüm bulunacağına, kısmetin açılacağına, bereketin artacağına inanılıyor.

Anadolu'da Hıdırellez törenleri ağaçlık ve yeşillik yerler, dere, göl ve su kenarlarında yapılıyor. Kimi zaman da türbe ve ziyaret yerlerinin etrafında toplanılıyor. Buralara Hıdırellez'in kutlandığı yer anlamına gelen "Hıdırlık" adı veriliyor.

Yüz yıllardır kutlanan Hıdırellez'de, evdeki eski eşyalar ve çalı çırpıyla yakılan "Hıdırellez ateşi" üzerinden tekerleme ve dualarla atlamak başta olmak üzere pek çok adet de tekrarlanıyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

- Hıdırellez gecesi Hızır'ın yeryüzünde gezindiği ve dokunduğu yerlere feyz ve bereket vereceği inancından hareketle, evlerdeki yiyecek ve içecek kaplarının, ambarların, cüzdanların ağızlarını gece boyunca açık bırakmak,

- Mal mülk edinmek amacıyla, evin bahçesindeki toprak üzerinde istenen şeyin küçük bir maketini yapmak,

- Hızır'a ulaşacağı düşünülen dilekleri küçük bir kağıda yazarak akarsuya veya denize atmak,

- Talih, kısmet ve bahtın açılması için süs eşyalarını maniler eşliğinde çiçeklere bağlayarak su dolu çömleğe atmak,

- Çocuk sahibi olmak için gül fidanının dibine beşik resmi bırakmak,

- Bolluk ve bereket için evleri kapıya doğru değil kapıdan içeri doğru süpürmek.