Burak Önal’ın Kurucu Ortaklığını Üstlendiği Crabs Media 24 Ülkede Hizmetlerini Sürdürüyor!

Dijital dünyanın her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyen Burak Önal, bu alanda yaşanan gelişmelerin sıklığına dikkat çekti.

Dijital dünyanın her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyen Burak Önal, bu alanda yaşanan gelişmelerin sıklığına dikkat çekti. Aynı zamanda küçük ya da büyük fark etmeksizin her firmanın dijital dünyada yer alabileceğini de sözlerine ekledi. Bu firmaların dijital dünyada sürdürdüğü faaliyetlerin verimli sonuçlar elde etmeyi sağladığını dile getiren Önal, dijital dünyada varlığı sürdürmek için profesyonel çalışmalar uygulanması gerektiğini iletti.

Hedef kitleye ulaşmak için doğru hareket etmenin ve bu sayede potansiyel müşteri kitlesini artırmanın mümkün olduğunu söyledi. 2013 yılında kurucu ortak olarak Crabs Media ile faaliyetlere başlayan Önal, 24 ülkeye hizmet verdiğini söylemesiyle ön plana çıktı.

Crabs Media İle 24 Ülkeye Hizmet Veren Burak Önal Kimdir?

Burak Önal, aslen Edirneli olan ama İstanbul’da doğan bir dijital pazarlama uzmanıdır. Hayatı boyunca internet ve reklam çalışmaları üzerine faaliyet göstermiştir. Bu alanda gelişmeye devam eden Burak Önal, 2010 yılından beri dijital pazarlama uzmanı olarak hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Çalışma hayatı boyunca çeşitli ajanslarda girişimlerde bulunmuştur. Şimdi ise 40 kişilik ekibi ile Crabs Media Dijital Pazarlama Ajansı olarak birçok markaya ve ülkeye hizmetlerini soruyor. 24 farklı ülkeye hizmet vermesi ile internet, dijital dünya gündeminde fazlasıyla yer buluyor.

Burak Önal’dan Dijital Değişim Yorumu

Dijital pazarlama alanında uzun süredir faaliyet gösteren Burak Önal, dijital dünyanın değişimine dair yorumlarda bulundu. Bu yorumlarında hem sanal dünyanın günümüz standartlarına dair bilgiler verdi hem de dijitalleşmenin geleceğine dair tahminlerde bulundu. Öncelikle pandemi sürecinin insanları interneti daha yaygın kullanmaya ittiğini anlatan Önal, şirketlerin ve markaların bu alana yoğunlaştığını söyledi.

Gelecekte de dijital dünyaya girişin daha fazla olacağını sözlerine ekledi. Önal bu süreçte özellikle yurtdışı ihracatı yapan şirketlerin dijital pazarlama konusunda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Pandemi süreci zaten var olan dijitalleşme sürecini daha da hızlandırdı. Burak Önal, Crabs Media Dijital Pazarlama şirketinin toplamda 24 ülkeye hizmet verdiğini ve bu sayının artmasını beklediklerini vurguladı.

Dijital Pazarlamaya Ayrılan Bütçe Dünya Genelinde Artış Gösterdi

Burak Önal, dijital pazarlamayla ilgili elde edilen veriler hakkında açıklamalar yaptı. Özellikle pandemi sürecinin de ortaya çıkmasıyla birlikte insanların internet üzerinde daha fazla vakit geçirdiğini ve bu alanda yapılan harcamaların arttığını söyledi. Bu doğrultuda da dünya genelinde dijital pazarlama için ayrılan bütçelerde artış meydana geldiğini belirtti.

Dijital pazarlama için ayrılan bütçeler verimli bir şekilde kullanıldığı takdirde birçok firmaya olumlu geri dönüşler sağlıyor. Burak Önal da bu durumun farkında bir dijital pazarlama uzmanı olarak 24 farklı ülkede Crabs Media ile hizmet veriyor. Pandemi sürecinin etkileri devam ederken artık dijital dünyanın her geçen gün büyüyeceğine dair öngörülerini sundu.

Crabs Media 3 Kat Büyüdü

Burak Önal, dijital pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu önemi kavrayan şirketler ve markalar da dünya genelinde pazarlama için ayırdıkları bütçeyi bir hayli artırdı. Hem pandeminin hem de dijitalleşmenin etkileri nedeniyle dijitalleşme daha hızlı gerçekleşmeye başladı.

Bu süreçte Crabs Media Ajansı’nın 3 kat büyüdüğü, kurucu ortak olan Burak Önal tarafından açıklandı. Bu büyüme ile daha fazla ülkeye ve şirkete hizmet vermeye başladıkları ve gelişmeye devam ettikleri eklendi. Hizmetlerinin dünya genelinde 14 farklı ülkeye yayılması ile gururlandığını belirten Önal, bu büyümenin devam etmesini beklediğini vurguladı.

Google Algoritmalarındaki Güncellemelere Dikkat Edilmeli!

Google algoritmaları, dijital pazarlama için oldukça önemlidir. Bu alanda birçok konuda şirket ve markalar için takip edilmesi gereken unsurlardır. Burak Önal, Google algoritmalarının sürekli olarak güncellendiğini söyledi. Bu güncellemeler ile birlikte gelen değişimlerin web sitelerini de etkileyebileceğinden bahsetti. Web sitesi sahiplerinin bu değişimlere uygun şekilde hazırlık yapması gerektiğinin altını çizdi.

Algoritma değişimlerine ve güncellemelerine hazır olmayan sitelerin bazı sorunlar yaşayabileceğini ve istenilen şekilde verimli olamayabileceğine dikkat çekti. Önal aynı zamanda performans skor güncellemeleri doğrultusunda çok sayıda web sitesinde düşük hız tespit edildiğinden de bahsetti. Düşük hız skoruna sahip olan sitelerin, ziyaretçiler tarafından yeterli ilgiyi görmeyeceğini söyleyen Burak Önal, bunun için profesyonel destek almanın faydalı olacağını bildirdi.

İhracat Sektöründe Dijital Pazarlamanın Etkisi Büyüyor

Dijital pazarlama, günümüzde her firma veya şirket tarafından yakından takip ediliyor. Bu alanda önde gelen ajanslardan birisi olan Crabs Media, tam 24 farklı ülkeye hizmet vermesi ile büyük bir gelişim yaşıyor. Crabs Media Ajans kurucu ortağı olan Burak Önal tarafından yapılan açıklamalarda dijital pazarlamanın ihracat sektörüne olan etkisine vurgu yapıldı.

Önal, yurtdışına ihracat yapan şirketlerin dijital pazarlama ile hedef kitleyi daha iyi etkileyebileceğini söyledi. Dijital pazarlama doğrultusunda ihracat sektöründe daha fazla büyümek mümkün oluyor. Bu nedenle de Burak Önal tarafından ihracat ve dijital pazarlama arasındaki bağa dair söylemlerde bulunuldu.

Pandemide Ülkemizde İnternet Kullanımı Arttı

Pandemi sürecinde dünya genelinde internet kullanımının daha yaygın hale geldiği veriler ile doğrulanıyor. Bu veriler neticesinde dünyada yaklaşık 4,5 milyar kişi tarafından aktif olarak internet kullanımı yapıldığını söyleyen Burak Önal, ülkemizdeki internet kullanım oranına da değindi. TÜİK verilerine dayanarak yorum yapan Önal, 2019 yılından 2020 yılına kadar internet kullanım oranında %3,7 düzeyinde bir artış yaşandığını söyledi.

Bu doğrultuda %75,3 olan internet kullanma oranının yaklaşık %79 düzeylerinde olduğunu belirtti. Bu verilere dayanarak dijital pazarlamanın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğuna da değindi. Pandemi sürecinde yaşanan yoğun internet kullanımı, şirket ve markaları internete daha fazla önem vermeye iten bir etkendir.

Crabs Media Dünya Çapında Hizmetleri İle Büyümeye Devam Ediyor

Crabs Media Dijital Pazarlama Ajansı, Burak Önal’ın kurucu ortağı olduğu bir şirkettir. Burak Önal tarafından yapılan açıklamalar, şirketin son dönemde yukarı yönlü bir ivme yakaladığını gösteriyor. Pandemi sürecinde internetin daha yaygın kullanılması ve ticarete daha fazla ev sahipliği yapmasıyla birlikte dijital pazarlama ön plana çıktı.

Crabs Media bu süreçte hizmetlerini dünya çapında daha yaygın hale getirmeyi başardı. Bu başarıdan söz eden Önal, dünya genelinde 24 ülke ile son derece iyi bir hizmet alanına sahip olduklarını söyledi. Aynı zamanda daha fazla ülkeye ve şirkete hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Burak Önal Dijital Pazarlamanın Önemine Vurgu Yapıyor

Burak Önal, dijital dünyanın çok geniş kapsamlı olduğunu anlatan söylemlerde bulundu. Bu söylemleri doğrultusunda internetin ve teknolojinin her geçen gün daha yaygın hale geldiğini ve geliştiğini söyledi. Gelişmelere ayak uydurmak ve dijital dünyadaki yerini almak isteyen şirketlerin profesyonel bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda dijital pazarlamanın günümüz pazarlama yöntemleri arasında en etkili olanların başında geldiğinin altını çizdi. Yurtiçi veya yurtdışı ticaret yapılması fark etmeksizin her şirket ve markanın dijital pazarlamaya ihtiyaç duyacağından bahsetti. Crabs Media Ajans kurucu ortaklarından olan Burak Önal, dijitalleşen pazarlamanın her sektördeki önemini ve bu yolda elde ettikleri başarıyı gösteriyor.