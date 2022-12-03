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    Burak Özdemir, darbedilen engelli ile buluştu

    Sokak röportajında hayat hikayesini anlatan, etrafındakilere "merhaba aşkım" dediği için dövülen Tahir'i Burak Özdemir ziyaret etti.
    • 03.12.2022 - 23:53
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    Burak Özdemir, darbedilen engelli ile buluştu

    Yaptığı yemek videoları ile Instagram'da fenomen olan ve Czn Burak olarak tanınan Burak Özdemir, bu kez bir engellinin kalbini fethetti.

    Pozitif micazı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Czn, bir sokak röportajında yaşadıklarını anlatarak herkesi duygulandıran Mersinli Tahir'i evinde ziyaret etti.

    Tahir'i lunaparka götürdü

    Burak Özdemir, Tahir'e çeşitli hediyeler verdikten sonra onu lunaparka götürerek güzel bir gün geçirmesini sağladı.

    Burak Özdemir, darbedilen engelli ile buluştu - VİDEO


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