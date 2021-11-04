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- Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız!
Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız!
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 16:39
- Güncelleme : 04.11.2021 - 16:40
Doğal taşların birbirinden farklı ve birbirinden etkili olan binlerce faydası bulunuyor.
Bu taşları evinin her yerinde kullanan ya da bileklik, kolye, yüzük olarak yanında taşıyanlar var.
Bu kişiler taşların bazı faydalarını bilirken, bilmeyenler ise bu konuda detaylı bir araştırma yapıyor.
Özellikle astrolojiye ilgisi olanlar veya burcuna göre doğal taşları kullanmak isteyenler, "Burçların doğal taşları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.
Burçların ayrı ayrı doğal taşları bulunurken, ait olduğunuz burcun taşını kullanmak oldukça önemlidir.
Burcunuza uygun özelliklere sahip olan doğal taşlar yardımıyla güzel ve iyi olan enerjiyi hayatınıza dahil edebilirsiniz.
Bazı dolunay ve tutulmalar zamanında da kullanılan özel doğal taşlar vardır ve yine bu taşlar günün olumsuz enerjisini üzerinden atmanıza yardımcı olabilir.
Peki, Burçların doğal taşları nelerdir? İşte detaylar...
BURÇLARIN DOĞAL TAŞLARI
KOÇ: YAKUT, AKİK, AMETİST
YAKUT: Liderlik duygusunu ön plana çıkararak ,çevrenizdeki insanların sorumluluğunu almanızı sağlar.
AMETİST: Ruhsal farkındalığı uyandırır ve spiritüel gelişimi destekler.
AKİK: Tehlikelerden korur ve sindirim sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
BOĞA: ZÜMRÜT, TURKUAZ
TURKUAZ: İnanç taşı olarak anılan turkuaz taşı, başarıya katkı sağlar.
ZÜMRÜT: Huzur ve sakinlik verir. Sinirleri yatıştırmak için kullanılmaktadır.
İKİZLER: YEŞİM, AKİK
YEŞİM: Ruhu ve bedeni hastalıklardan koruduğu düşünülen yeşim taşı, iyileştirici taş olarak anılmaktadır.
AKİK: Zihin ve beden dengesini korur, kişiye güç verir.
YENGEÇ: KAPLAN GÖZÜ, AY TAŞI, İNCİ
KAPLAN GÖZÜ: Baş ağrılarının hafiflemesinde etkilidir.
AY TAŞI: Kadın hormonlarında dengeleyici bir görevi vardır.
İNCİ: Negatif enerjiyi itme, pozitif enerjiyi çekme özelliği vardır.
ASLAN: ELMAS, KERİBAR, TOPAZ
ELMAS: Kişiyi sakinleştirir, büyülerden ve nazardan korur.
KEHRİBAR: Boğaz enfeksiyonlarının oluşmasını önler.
TOPAZ: Olumsuz olan her türlü duyguyla başa çıkar ve önler.
BAŞAK: SİTRİN, ZİRKON
SİTRİN: Kalp, böbrek, karaciğer ve akciğer için oldukça yararlı ve şifalıdır.
ZİRKON: Epilepsi ve kalp hastalığı olanlar için önerilen bir taştır.
TERAZİ BURCU: OPAL, YEŞİM
YEŞİM: Kadınlarda regl ve doğum sancılarına iyi gelir.
OPAL: Sevgi ve umut, masumiyet, saflık, şans ve mutluluk getirir.
AKPEP: OBSİDYEN, LAL
OBSİDYEN: İlişkiler arasındaki dengesizliği düzeltmeye yardımcı olur.
LAL: Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır.
YAY: YAKUT, AMETİST
YAKUT: Yaşamdan zevk almayı sağlar, inanç ve yardımseverlik için katkıda bulunur.
AMETİST: Mevcut stresin azaltılması ve öfke hissinden arındırması gibi etkileri bulunmaktadır.
OĞLAK: ONİKS, TURKUAZ
TURKUAZ: Cilde ve gözaltı morluklarına iyi gelir.
ONİKS: İçinde oldukça fazla sayıda mineral bulundurmaktadır.
KOVA: AKUAMARİN, MAVİ SAFİR
AKUAMARİN: Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kişileri uzak tutar.
MAVİ SAFİR: Öfke kontrolünü sağlar ve bireylerin çok daha akılcı kararlar almasına etki eder.
BALIK: MERCAN, OPAL
MERCAN: Çocuk hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.
OPAL: Sevgi ve tutkuyu engelleyen tıkanıklıkların giderilmesini sağlar.