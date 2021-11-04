Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.609
-1.70%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız!

    Doğal taşların faydaları saymakla bitmezken, her burcun ayrı bir taşı bulunuyor. Burçlara göre taşları kullananlar, bu faydalardan daha fazla yararlanabiliyor. Peki, Burçların doğal taşları nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız!

    Doğal taşların birbirinden farklı ve birbirinden etkili olan binlerce faydası bulunuyor.

    Bu taşları evinin her yerinde kullanan ya da bileklik, kolye, yüzük olarak yanında taşıyanlar var.

    Bu kişiler taşların bazı faydalarını bilirken, bilmeyenler ise bu konuda detaylı bir araştırma yapıyor.

    Özellikle astrolojiye ilgisi olanlar veya burcuna göre doğal taşları kullanmak isteyenler, "Burçların doğal taşları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

    Burçların ayrı ayrı doğal taşları bulunurken, ait olduğunuz burcun taşını kullanmak oldukça önemlidir.

    Burcunuza uygun özelliklere sahip olan doğal taşlar yardımıyla güzel ve iyi olan enerjiyi hayatınıza dahil edebilirsiniz.

    Bazı dolunay ve tutulmalar zamanında da kullanılan özel doğal taşlar vardır ve yine bu taşlar günün olumsuz enerjisini üzerinden atmanıza yardımcı olabilir.

    Peki, Burçların doğal taşları nelerdir? İşte detaylar...

    BURÇLARIN DOĞAL TAŞLARI

    KOÇ: YAKUT, AKİK, AMETİST

    YAKUT: Liderlik duygusunu ön plana çıkararak ,çevrenizdeki insanların sorumluluğunu almanızı sağlar.

    AMETİST: Ruhsal farkındalığı uyandırır ve spiritüel gelişimi destekler.

    AKİK: Tehlikelerden korur ve sindirim sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #1

    BOĞA: ZÜMRÜT, TURKUAZ

    TURKUAZ: İnanç taşı olarak anılan turkuaz taşı, başarıya katkı sağlar.

    ZÜMRÜT: Huzur ve sakinlik verir. Sinirleri yatıştırmak için kullanılmaktadır.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #2

    İKİZLER: YEŞİM, AKİK

    YEŞİM: Ruhu ve bedeni hastalıklardan koruduğu düşünülen yeşim taşı, iyileştirici taş olarak anılmaktadır.

    AKİK: Zihin ve beden dengesini korur, kişiye güç verir.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #3

    YENGEÇ: KAPLAN GÖZÜ, AY TAŞI, İNCİ

    KAPLAN GÖZÜ: Baş ağrılarının hafiflemesinde etkilidir.

    AY TAŞI: Kadın hormonlarında dengeleyici bir görevi vardır.

    İNCİ: Negatif enerjiyi itme, pozitif enerjiyi çekme özelliği vardır.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #4

    ASLAN: ELMAS, KERİBAR, TOPAZ

    ELMAS: Kişiyi sakinleştirir, büyülerden ve nazardan korur.

    KEHRİBAR: Boğaz enfeksiyonlarının oluşmasını önler.

    TOPAZ: Olumsuz olan her türlü duyguyla başa çıkar ve önler.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #5

    BAŞAK: SİTRİN, ZİRKON

    SİTRİN: Kalp, böbrek, karaciğer ve akciğer için oldukça yararlı ve şifalıdır.

    ZİRKON: Epilepsi ve kalp hastalığı olanlar için önerilen bir taştır.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #6

    TERAZİ BURCU: OPAL, YEŞİM

    YEŞİM: Kadınlarda regl ve doğum sancılarına iyi gelir.

    OPAL: Sevgi ve umut, masumiyet, saflık, şans ve mutluluk getirir.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #7

    AKPEP: OBSİDYEN, LAL

    OBSİDYEN: İlişkiler arasındaki dengesizliği düzeltmeye yardımcı olur.

    LAL: Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #8

    YAY: YAKUT, AMETİST

    YAKUT: Yaşamdan zevk almayı sağlar, inanç ve yardımseverlik için katkıda bulunur.

    AMETİST: Mevcut stresin azaltılması ve öfke hissinden arındırması gibi etkileri bulunmaktadır.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #9

    OĞLAK: ONİKS, TURKUAZ

    TURKUAZ: Cilde ve gözaltı morluklarına iyi gelir.

    ONİKS: İçinde oldukça fazla sayıda mineral bulundurmaktadır.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #10

    KOVA: AKUAMARİN, MAVİ SAFİR

    AKUAMARİN: Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kişileri uzak tutar.

    MAVİ SAFİR: Öfke kontrolünü sağlar ve bireylerin çok daha akılcı kararlar almasına etki eder.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #11

    BALIK: MERCAN, OPAL

    MERCAN: Çocuk hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

    OPAL: Sevgi ve tutkuyu engelleyen tıkanıklıkların giderilmesini sağlar.

    Burçların doğal taşları nelerdir? Etkilerine inanamayacaksınız! #12

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir