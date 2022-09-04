Son dönemde göllerin nehirlerin renginin değiştiği haberleri gündeme gelirken bir haber de Burdur Gölü'nün sahilinin renginden geldi.

Burdur Gölü büyüklüğü açısından Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olarak biliniyor.

Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi değişti.

Suların renginden sonra sahildeki kumun rengi de değişti

Temmuz ayı sonunda su rengi mavi, sarı ve yeşile dönüşen gölde bu kez de sahildeki kumların rengi mora döndü.

Burdur Gölü sahilindeki kumların rengi mora büründü VİDEO



Renk değişiminin birden çok nedeni var

Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.

Zararlı değil

Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi.

Kuraklığın kıyısından dönüldü

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü, daha önce de kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.

























