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    Burdur Gölü'nde alg patlaması

    Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti, kötü koku oluştu.
    • 03.08.2022 - 00:10
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    Burdur Gölü'nde alg patlaması

    Artan sıcaklık nedeniyle gölün suyunun ısınmasıyla açığa çıkan alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini kahverengi ve yeşile dönüştürdü.

    Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlamasına bağlı yosunlaşma, Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde yaşanıyor.

    Burdur Gölü'nde alg patlaması - VİDEO

    Göldeki alg yoğumluğu havadan görüntülendi

    Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı mevkisi havadan görüntülendi.

    Kötü koku yayıyor

    AA'nın haberine göre; Hollanda'dan tatile gelen Serpil Çoban da gölün bulunduğu doğanın güzel olduğunu ancak alg patlaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.

    Bülent Doğan da suyun üzerinde kirlilik gördüklerini belirterek, "Koku burnumuza çok kötü ve ağır geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle giderse buraya hiç kimse gelmez." dedi.

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    Burdur Gölü nde alg patlaması #2

    Burdur Gölü nde alg patlaması #3

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