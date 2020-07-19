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    Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir

    Analiz sonuçlarını işaret eden Ali Arslantaş, göl suyunun temizliğine dikkat çekti.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 17:22
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    Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir

    Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölde su kalitesine yönelik ölçümler düzenli olarak yapılıyor.

    SALDA'NIN SUYU İÇİLEBİLİR ÇIKTI

    Son ölçümlerde, Salda Gölü'nün su kalitesinin içme suyu kalitesinde çıktığı açıklandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir." dedi.

    ALANDAKİ SU KALİTESİ ARTTI

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan da geçen günlerde yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporlarıyla ortaya çıktığını söylemişti.

    Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir #1

    "GÖLDE KİRLİLİK YOK"

    Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır." demişti.

    Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir #2

    Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir #3

    Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir #4

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