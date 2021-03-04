Burdur’un Gölhisar İlçesinde bulunan Yapraklı baraj gölünde 47 kilogram ve 2 metre boyunda dev yayın balığı yakalandı.

Burdur'un Gölbaşı ilçesine bağlı İbecik ve Yeşildere köylerinin hemen yanı başında bulunan Yapraklı baraj gölünde avcıların ağlarına ender büyüklükte görülen büyük bir yayın balığı takıldı.

Burdur'da 2 metrelik yayın balığı yakaladı VİDEO

"47 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"

Balıkçılık yapan 33 yaşındaki Arif Karagöz, balık ağlarını toplamak için göle açıldığında, ağlarına çok büyük çapta bir yayın balığı takıldığını söyleyerek, “17 yıldır balıkçılık yapıyorum. 3 yıldan bu tarafa baraj gölünün işletmesi bana ait. Böylesi büyük bir yayın balığını yakalamak ilk defa bana nasip oldu. Arkadaşımla beraber bu balığı kayığımıza çekmekte çok zorlandık. Yakaladığımız yayın balığı 2 metre civarında ve 47 kilogram ağırlığında geldi. Allah bin bereket versin. Diğer avcı kardeşlerimize de bol şanslar diliyorum.” diye konuştu.