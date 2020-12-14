Burdur'da aç ve susuz kediyi polis besledi

Burdur'da aç ve susuz kediyi polis besledi

2 gün bir kafede mahsur kalan kedi, polis tarafından beslendi. Kafeterya sahibi beklenirken polis, kapı altından kediye su içirmeyi denedi.

Burdur'daki Gazi Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada bir kedi mahsur kaldı.

Kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeterya sahibini iş yerini açması için çağırdı.

SU İÇİRMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada bir polis memuru, 2 gün boyunca aç ve susuz kalan kediye, pet şişedeki suyu, kapının altından içirmeye çalıştı. Kafeterya sahibinin gelmesiyle kedi kurtarıldı.

Burdur'da aç ve susuz kediyi polis besledi VİDEO



ELİYLE İÇİRDİ

Polis memurunun eliyle su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.





















