Euro
9.6173
1.2%
Dolar
7.9141
0.92%
Altın
465.28
0.32%
Borsa
1.388
1.29%
Bitcoin
150.834
0.21%
EXEN Coin
10.81
1.59%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Burdur'da aç ve susuz kediyi polis besledi

    2 gün bir kafede mahsur kalan kedi, polis tarafından beslendi. Kafeterya sahibi beklenirken polis, kapı altından kediye su içirmeyi denedi.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 11:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da aç ve susuz kediyi polis besledi

    Burdur'daki Gazi Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada bir kedi mahsur kaldı.

    Kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeterya sahibini iş yerini açması için çağırdı.

    SU İÇİRMEYE ÇALIŞTI

    Bu sırada bir polis memuru, 2 gün boyunca aç ve susuz kalan kediye, pet şişedeki suyu,  kapının altından içirmeye çalıştı. Kafeterya sahibinin gelmesiyle kedi kurtarıldı.

    Burdur'da aç ve susuz kediyi polis besledi VİDEO

    ELİYLE İÇİRDİ

    Polis memurunun eliyle su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.

    Burdur da aç ve susuz kediyi polis besledi #1

    Burdur da aç ve susuz kediyi polis besledi #2

    Burdur da aç ve susuz kediyi polis besledi #3

    Burdur da aç ve susuz kediyi polis besledi #4

    Burdur da aç ve susuz kediyi polis besledi #5

    Burdur da aç ve susuz kediyi polis besledi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir