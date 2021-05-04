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- Burdur'da kaybolan Kerim Can Güney sağ bulundu
Burdur'da kaybolan Kerim Can Güney sağ bulundu
- DHA
- 04.05.2021 - 12:19
- Güncelleme : 04.05.2021 - 13:00
Burdur'un Altınyayla ilçesi Asmabağ köyünde, pazar günü ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli ve işitme engelli 10 yaşındaki Kerim Can Güney kayboldu.
Çocuğu bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalara jandarma, AFAD, AKUT, köylüler katıldı.
Kaybolduğu bölgedeki aramalardan sonuç alamayan ekipler, aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştırınca sonuç aldı.
5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kömürlük Tepe (Öküz Gediği) denilen mevkideki yamaçta jandarma ekiplerince oturur vaziyette bulunan Güney'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Burdur'da kaybolan Kerim Can Güney sağ bulundu ViDEO
SEVİNÇ YAŞANDI
Bulunan çocuğa su içiren jandarma parsonelinin sevinç yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
Ekiplerce tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, ambulansa alınarak 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Burdur'da aranan Kerim Can Güney sağ bulundu VİDEO