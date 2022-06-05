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    Burdur'da düğün salonunu sel bastı

    Burdur'da düğün salonunu sel bastı

    Burdur'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düğün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı.
    • 05.06.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 00:03
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    Burdur'da dün başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti.

    Yağmur nedeniyle birçok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Bugün bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında misafirler korku dolu anlar yaşadı.

    Misafirler salonda masaların üzerine çıktı

    Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

    Burdur'da düğün salonunu sel bastı ViDEO

    "Bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık"

    İHA'nın haberine göre, sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

    Otel sahibi Anıl Şahin, yaşanan olaya ilişkin, "Bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık. düğün organizasyonunu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok" dedi.

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