Burdur'da pazara giden yaşlılar HES kodundan habersiz

Koronavirüs denetimleri kapsamında pazar yerlerine HES kodu olmadan girememe koşulu getirilmesiyle yaşlıların işi zorlaştı. Pazara giden yaşlılar, HES kodunun ne olduğunu anlayamadı.

Burdur Valiliği, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında HES Kodu Uygulaması başlatmıştı.

HES Kodu ile pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluştururken polis ve zabıta eşliğinde HES Kodu sorgulaması yürütüldü.

HES Kodu olmayan vatandaşlar ve yasak saatlerinde 20 yaş altı çocuklarıyla pazara gelen vatandaşlar, pazara alınmadı.

SOSYAL MESAFE İÇİN UYARI

Polis ve Zabıta ekipleri, vatandaşlara HES Kodunu sorarken sosyal mesafe konusunda da sık sık uyardı.

Burdur’da yaşlı vatandaşların HES Kodu mücadelesi ViDEO







"YAŞIMA HÜRMETEN, NE OLUR GİREYİM"

HES Kodu olmayan ve nasıl alınacağını bilmeyen yaşlı vatandaşlar ise pazar yerlerine girişlerde büyük zorluk çekti. HES Kodu olmadan pazar yerine girmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, “Ben nerden bulayım şimdi HES Kodunu. Yaşıma hürmeten ne olur gireyim.” dedi.





"HASTAYIM BEN, TANSİYONUM VAR"

Bir başka vatandaşın ise “Hastayım ben. Tansiyonum var.” demesi üzerine zabıta ekibi, hasta halde pazara gelmemesi konusunda ikaz etti. Aynı vatandaşın, çekim yapan kameramana “Sen niye çekiyorsun?” diyerek gülmesi yüzlerde tebessüm bıraktı.

Vatandaşlar pazar girişlerinde uygulanan HES Kodu sorgulamasına alışmaya çalışırken bir vatandaşın, “Ben daha önce okuttum. Bir daha mı okutacağım” demesi de görüntülere yansıdı.





ZABITADAN YAŞLILARA YARDIM

HES Kodu olmadan pazar ihtiyaçlarını karşılamaya gelen yaşlılar, pazar yerine giremedi.

Yaşlı bir vatandaş, HES Kodu olmadan pazara girmeye çalışınca, vatandaşı pazar dışına çıkmasına yardımcı olan Zabıta Ekipleri, yaşlı adama HES Kodu olmadan hiçbir kamu kuruluşuna giremeyeceğini söyledi.

Yaşlı adamın "Ayaklarım tutmuyor artık. Nereden nasıl alayım ben?" demesi üzerine zabıta ekipleri, kendi telefonundan yaşlı adama HES Kodu aldı. Zabıta ekipleri bu duyarlı davranışı ile vatandaşların takdirini topladı.



