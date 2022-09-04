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    Burdur'da sudan koyun geçirme yarışması

    Burdur'da 750 yılı aşkın süredir devam ettirilen "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 13:43
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    Burdur'da sudan koyun geçirme yarışması

    Burdur'un Tefenni ilçesi Hasanpaşa köyünde düzenlenen ve "Yünüm Böğet" adı verilen etkinliğe, 17 çoban sürüsüyle katıldı.

    Sabahın ilk ışıklarıyla çevre illerden ve köylerden gelen vatandaşlar heyecanla etkinliğin başlamasını bekledi.

    Çobanlar, sürülerinin önünden nehre atlayarak, ıslık ve çıkardıkları seslerle koyunlarını sudan geçirmeye çalıştı.

    Yörük kültürünün yaşayan örneklerinden biri olan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

    Sürüler yıkanarak sahiplerine teslim ediliyor

    Hasanpaşa Köyü Muhtarı İsmail Aksoy, AA muhabirine, mart ve nisan aylarında çobanlara teslim edilen sürülerin 6 ay sonra çoban bayramında yıkanarak, sahiplerine verildiğini söyledi.

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    "Koyun çobanın peşinden suya atlıyorsa sadıktır"

    Yarışma için her yıl köyün ileri gelenlerinden jüri oluşturduklarını anlatan Aksoy, "Elçik ismi verilen sürünün önünde giden koyunla çoban arasında bir bağ vardır. Çoban koşarak suya girdiğinde arkasındaki koyun da suya atlıyorsa koyun çobanına sadıktır ve o çoban yüksek puan alır." diye konuştu.

    Aksoy, söz konusu geleneğin 750 yılı aşan süredir yaşatıldığını ifade etti.

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    Şenliği izlemek için Denizli'den gelen Hasan Aksoy da amaçlarının kültürel mirasa sahip çıkarak, bunu gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

    Feriha Ezgi Akın da çoban bayramının Teke Yöresinin kültür hazinesi, bir tür arınma, hak alma, verme ritüeli olduğunu kaydetti.

    Şenlikte Manca köyünden çoban Süleyman Şener birinci oldu.

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