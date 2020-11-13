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    Burdur'da yaşlı vatandaşlar, gençlere sitem etti

    Burdur'da 65 yaş üzeri sokağa çıkma saatleri kısıtlaması uygulamaya takılan yaşlı vatandaşlar, "Yaşlılarımız kendini koruyor, asıl korunmayanlar gençler" dedi.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 01:12
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    Burdur'da yaşlı vatandaşlar, gençlere sitem etti

    İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00- 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar aldı.

    Kararın ardından kendilerine ayrılan saatte dışarda olan yaşlılar 65 yaş sınırlamasına getirilen kısıtlamayı haksız buldu. Mehmet Emin Yıldız isimli vatandaş, "Yaşlılar zaten sürekli evde duruyor. Yapabilirse evinde spor yapıyor“ dedi.

    Burdur'da yaşlı vatandaşlar, gençlere sitem etti İZLE


    "YAŞLILARIMIZ KENDİLERİNİ KORUYOR"

    65 yaş üstü Turgut Yavuz ise, “Yaşlılarımız kendilerini koruyor, asıl korunmayan genç kesim bunlara da kısıtlama getirilmesi gerekir“ derken, Süleyman Cantürk isimli 65 yaş üzeri vatandaş da, "Biz yaşlılar kendimiz çok dikkatli oluyoruz. Kısıtlamanın genişletilmesinden yanayım" dedi.

    Burdur da yaşlı vatandaşlar, gençlere sitem etti #1

    Burdur da yaşlı vatandaşlar, gençlere sitem etti #2

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