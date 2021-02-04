Burdur'da yavruları ölen köpek, öksüz kediyi emziriyor

Yavrularını kaybeden Mıncık adlı köpeğin, öksüz kalan kediye annelik etmesi görenlerin içini ısıtıyor.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda yaşayan 2,5 yaşındaki Mıncık adlı köpek, annesiz kalan 8 aylık 'Cinıvır' adlı kediye annelik yapıyor.

YAVRUSUZ KALINCA KEDİYİ EMZİRMEYE BAŞLADI

Kendi yavruları bir süre önce ölen Akbaş melezi sokak köpeği olan Mıncık, yavru kediyi emzirip, onu kendi yavrusu gibi kolluyor.

Bu ikiliyi görenler ise kendi cinsinden olmayan bir hayvana annelik şefkati gösteren köpeğe hayranlıkla bakıyor.

Yavruları ölen köpek, öksüz kediyi emziriyor