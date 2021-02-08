Burdur'da, yemek kazanları sokak hayvanları için kaynadı

Hayvan dostları, koronavirüs salgını döneminde aç kalana sokak hayvanları için kazanlarla yemekler hazırladı. Yemekler, gönüllülerin yardımı ile hayvan barınaklarına da dağıtıldı.

Burdur'da yaşayan hayvan dostları, koronavirüs salgını nedeni ile tedbirlerin devam ettiği ortamda sokak hayvanları için yemekler yaptı.

Kazanlarda pişirilen makarnalar gönüllü vatandaşlar tarafından, Hayvan Barınağı ve çöplükte yaşam savaşı veren sokak köpeklerine verildi.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Gönüllülerden biri olan Veteriner Hekim Erdem Şahin, Büğdüz yolu üzerindeki çöplükte hayvanları beslediklerini belirterek "Burada sahipsiz hayvanlar her gün çoğalıyorlar ve aç susuz büyüyorlar. Bizler elimizden geldiği kadarıyla beslemeye çalışıyoruz. Bu besleme için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

HİÇ AKSATMIYORLAR

Kadın Doğum Uzm. Dr. Rukiye Kalyoncu da besleme çalışmalarına hiç aksatmadan devam ettiklerini, evinde hazırladığı yemekler ile her hafta sonu hayvanları beslemeye geldiğini ifade etti. Yemekleri evlerinde hazırladıklarını kaydetti.

"HAFTA SONLARIMIZ BURADA GEÇİYOR"

Nöbeti olmadığı hafta sonlarını sokak hayvanlarına ayırdığını söyleyen Kalyoncu, "Evden bir şeyler yapıyorum, ekip olarak makarnalar kaynatılıyor bugün de öyle oldu, hafta sonumuz buralarda geçiyor." dedi.