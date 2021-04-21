Burdur'da yılkı atları drone ile görüntülendi. Dağlara doğru tırmanan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Burdur'da yılkı atları drone sayesinde görüntülendi.

Daha önce çok fazla görüntülenmeyen atlar, geziye çıkan bir vatandaşın kamerasına yakalandı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Burdur merkez Aziziye ve Bucak Kestel yaylalarında doğaya bırakılan ve özgürce yaşayan yılkı atları, geziye çıkan bir vatandaşın drone kamerasına yakalandı. Görüntülerde yavruları ile dolaşan atlar, daha sonra başka bir at sürüsü ile bir araya geldi.

Burdur'da yılkı atları görüntülendi VİDEO

BİR SÜRE SONRA KAYBOLDULAR

Sürüdeki atların şahlanışları, birbirleriyle oynayışı anbean drone kamerası tarafından görüntülendi. Dağlara doğru tırmanan yılkı atları bir süre sonra gözden kayboldu.