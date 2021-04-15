Burdur'daki Yarışlı Gölü'nün muhteşem manzarası

Yarışlı Gölü'nün drone ile çekilen fotoğrafında ortaya çıkan görüntüsü hayran bıraktı. Göle giren su kaynakları bir ağacın dallarını andırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, drone ile görüntülendi.

Görüntülerde göle giren su kaynaklarının, bir ağacı andırdığı görüldü.

“OLUŞUM MEVSİMSELDİR”

Tamer Yılmaz sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Yarışlı Gölü sığ bir göldür ve her yıl az su tutar. Göle giren su kaynaklarının olduğu yerler daha da sığdır ve her yıl yaz ve sonbahar mevsimlerinde benzer şekiller oluşur. Yani özellikle bu oluşum mevsimseldir. Su kaynaklarının azalmasıyla Burdur Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası" notuyla paylaştı.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Fotoğraf binlerce beğeni aldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.