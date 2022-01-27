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Burdurlu gençlerin traktör arkasında kar keyifi
Çeltikçi ilçesinde 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerin üzerinde kar keyfi yaşadı.
- İHA
- 27.01.2022 - 09:00
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüler de ortaya çıkarıyor.
Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünün gençleri, kızak keyfine yeni bir soluk getirdi.
TRAKTÖRÜN ARKASINA LASTİK BAĞLAYIP KAYDILAR
7 arkadaş, traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı.
DÜŞSELER DE VAZGEÇMEDİLER
Gençlerin traktörle kayak keyifleri de renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlarda gençlerin ara ara lastiklerin üzerinden düşmelerine rağmen devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.