Burdurlu gençlerin traktör arkasında kar keyifi

Çeltikçi ilçesinde 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerin üzerinde kar keyfi yaşadı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüler de ortaya çıkarıyor.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünün gençleri, kızak keyfine yeni bir soluk getirdi.

TRAKTÖRÜN ARKASINA LASTİK BAĞLAYIP KAYDILAR

7 arkadaş, traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı.

DÜŞSELER DE VAZGEÇMEDİLER

Gençlerin traktörle kayak keyifleri de renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlarda gençlerin ara ara lastiklerin üzerinden düşmelerine rağmen devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.