Burgas jokeyi Ahmet Çelik kimdir? Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik hakkında..

95. Gazi Koşusu’nu 3 numaralı Burgas jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. üst üste 7. Gazi Koşusu zaferini yaşayarak rekor kıran Ahmet Çelik kimdir? İşte Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik'in hayatı..

Türk yarışçılığının en özel yarışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 95.’sini jokey Ahmet Çelik ile Burgas isimli at kazandı.

Gazi Koşusu’nu üst üste 6 kez kazanarak kırılması neredeyse imkânsız bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik, seriyi 7’ye çıkardı.

Sanem Kahraman’a ait Burgas isimli safkanla koşuya katılan genç binici, otoritelerce favori gösterildiği yarışı kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Bu gelişmenin ardından Burgas jokeyi Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki urgas jokeyi Ahmet Çelik kimdir? İşte Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik hakkında bilgiler...

JOKEY AHMET ÇELİK KİMDİR?

1987 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya gelen Gazi Koşusu rekortmeni Ahmet Çelik, küçüklüğünden bu yana atlara sevgisi olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Babasının ilk olarak ‘Çetebey’ isminde bir at aldığından da söz etmiştir.

İlk defa Çetebey’e binen Çelik, o dakika jokey olmaya karar verdiğini söyleyerek Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne kayıt olarak bu alanda eğitim almaya başlamıştır.

2003 yılında öğretimini tamamladıktan sonra buradan mezun olan Ahmet Çelik, 2004 yılında beri profesyonel olarak at binmektedir.

7 kez üst üste Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik, 2020 Gazi Koşusu’nu da Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call To Victory adlı safkanla kazanarak birincilik elde etmişti.