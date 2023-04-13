Burhaniye Muhtarlığı'ndan ihtiyaç sahiplerine günlük iftar yemeği Burhaniye Mahallesi Muhtarlıği tarafından mahalledeki ihtiyaç sahiplerine her gün hayırseverlerin yardımları ile hazırlanan iftar yemeği dağıtılıyor.

ensonhaber.com Türkiye büyük deprem felaketinin hemen ardından mübarek Ramazan ayına girdi. Her yıl dayanışma ile geçen Ramazan bu yıl daha da anlam kazandı. İftar çadırlarının yanında yerel yönetimler ve birçok yardım kuruluşu iftar menüleri hazırlayarak evlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu kapsamda İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Muhtarlığı da kolları sıvadı. Muhtarlık, kendilerine yardımseverlerin ulaştırdığı yardımlarla Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtmaya başladı. "Ramazan boyunca günlük iftar yemeklerini dağıtıyoruz" Burhaniye mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, "Ramazan boyunca, hastalarımıza, evde yalnız yaşayan büyüklerimize, mahallemize gelen depremzedelere her gün Ramazan boyunca günlük iftar yemeklerini dağıtıyoruz. Bu yemekleri hayırseverlerimize destekleriyle yapıyoruz. İftar öncesinde yemekleri evlere teslim ediyoruz. hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.