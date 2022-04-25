Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Öğrencilerin aldığı burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Öğrencilerin mağdur olmaması ve kendi ihtiyaçlarını karşılaması için verilen bursların ne zaman yatacağı merak ediliyor.

Kimlik numarasının sonuna göre düzenli olarak yatan burslar, bayram öncesi öğrencilerin gündemine geldi.

Bayramdan önce Mayıs ayı burslarını almak isteyen öğrenciler, "Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin detaylı bilgi verdi.

Peki, Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte yanıtı..

Burs ve krediler ne zaman yatacak?

Yurt, kredi ve burslarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hani birileri diyor ya, 'Yurt yok' diyor. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan 'Yurt yok.' diyor. İşte buyur ve biz bununla da kalmadık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz.

Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.

Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var.

Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz."