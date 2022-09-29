Bursa, Guinness Dünya Rekorlarına şahit oldu

İznik'te düzenlenen Manas Haftası etkinlikleri kapsamında 124 saat boyunca Manas destanı okuyan Kırgız Manasçı Rısbai İsakov dünya rekoru kırdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen Manas Haftası etkinlikleri kapsamında en uzun Manas okuması için deneme yapıldı.

Kent merkezindeki Merinos Park’ta kurulan Kırgız otağındaki denemede; altı gün boyunca ezberden 124 saat boyunca Manas Destanı’nı okuyan Kırgız Manasçı Rısbai İsakov Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Ödülü Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi verdi

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen Manas Haftası etkinliklerinin kapanış töreninde Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, rekor sertifikasını Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici’nin elinden aldı.

Birçok konuk katıldı

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetovun, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kırgız ve Türk davetiler katıldı.

"Yaşatıldıkça gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecektir"

Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas’ın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Etkinlik vesilesiyle; medeniyetlerin beşiği, tarihî ipek ve baharat yollarının kesişme noktası, Selçuklu ve Osmanlı başkenti Bursa’mızda, gönül coğrafyamızdan gelen misafirlerimizi ağırladık. Tarihin eski devirlerinde teşekkül etmiş kahramanlık anlatıları ‘sözlü gelenek içerisinde’ destanlar yoluyla nasıl günümüze kadar ulaştıysa, yaşatıldıkça gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecektir.

"Manas geleneğini yaşatanlara teşekkür ederim"

Tabii diğer bir güzellik de Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir performansın bu vesileyle şehrimizde icra edilmiş olmasıydı. Bu vesileyle, Manas geleneğini yaşatan, canlı tutan ve bizlere ulaştıranlara, kadim Türk kültürüne katkıları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"Bursa’da bir haftadır Manas Destanı yankılandı"

İHA'nın haberine göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev de dünyanın en uzun destanlarından biri olan Manas’ın ‘yüzyıllar boyunca eklemeler yapılarak’ günümüze kadar ulaştığını belirterek, "Ne mutlu ki Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da bir haftadır Manas Destanı yankılandı" diye konuştu.