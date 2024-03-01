Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki kraliyet pitonları süt banyosuyla deri değiştiriyor Bursa Hayvanat Bahçesi'nde deri değiştirme dönemi gelen 4 kraliyet pitonuna her hafta süt banyosu yaptırılıyor..

DHA

137 türde 1000’den fazla hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde, yaşam alanı Afrika olan 4 kraliyet pitonu da bulunuyor..

Görevliler tarafından bakımları ve beslenmeleri dikkatli bir şekilde yapılan yılanların, deri sağlığı da yakından takip ediliyor.

Haftada bir gün süt banyosu

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında gösterdiği kraliyet pitonlarının deri değiştirme sürecini takip eden görevliler, yılanlara haftanın bir günü, deri değiştirmelerine yardımcı olmak için süt banyosu yaptırıyor.

Sütte bulunan protein sayesinde yılanların derisinin daha sağlıklı olduğunu ve süt banyosuyla yılanların daha rahat deri değiştirdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Özlem Kartal, şunları söyledi:

"3 yıl içerisinde yüzde 30 oranında nesli azaldı"

Top piton yani diğer adıyla kraliyet pitonu, Güney ve Orta Afrika'da yaşayan bir tür. Afrika'da krallar boyunlarına bu yılanı taktıkları için kraliyet pitonu deniliyor. 2021 yılından sonra son 3 yıl içerisinde yüzde 30 oranda nesli azalan tür, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı.



Top piton nesli tükenme tehlikesi olan türler arasında yer alıyor. Maalesef doğal yaşam alanları azalıyor ve pet hayvanı olarak Amerika'ya götürülüyorlar. Bu nedenle neslinin tehlike altına girdiği düşünülüyor. Bizim hayvanat bahçemizde 4 tane top pitonumuz var. Hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanların doğal ortamlarında nesilleri tehlikeye girerse gen rezervleri oluyor. Hayvanat bahçelerinin olma amaçlarından biri de zaten bu.



Bizim de önceliğimiz, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları koruma altına almak. Top pitonları doğal yaşamlarında su birikintilerinde, seyrek ağaçlık alanlarda yaşıyorlar ve küçük kemirgenlerle besleniyorlar. Her yılanda olduğu gibi doğada suya girerek deri değiştirme işlemlerini yapıyorlar. Biz burada biraz daha rahat deri değiştirsinler diye rutin su banyolarına bir de süt banyosu ekliyoruz. Sütün içinde bulunan protein derisini besleyerek daha sağlıklı bir deriye sahip olmasını sağlıyor.

Yılanlarda deri değişimi

Halk arasında “gömlek atma” veya “gömlek değiştirme” olarak da bilinen deri değiştirmenin amacı, vücudun büyümesine olanak tanımak..

Çünkü pullar esnek yapılar değildir ve hayvanlar ancak pulları ile sınırlanmış olan hacim kadar büyüyebilirler.

Yılanlar her yıl belirli sürelerde üzerinde bulunan deriyi değiştiriyor. Sağlıklı bulunan bir yılan, yılda en az 2 defa deri değiştiriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)