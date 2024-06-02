Bursa İnegöl'de oltaya 24 kiloluk dev yayın balığı takıldı

DHA
Bursa'da baraj gölüne giden 2 arkadaşın oltasına, 24 kiloluk yayın balığı takıldı.
İki arkadaşın yaşadığı panik ve mutluluk, fotoğraflara yansıdı.
İnegöl ilçesi Boğazköy Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden İsmail Polat ile Ahmet Kaan Bahadır, oltalarına takılan balığın ağırlığı karşısında önce panik oldu.
Balığı kaçırmamak için uğraş verdiler
Balığı kaçırmamak için uğraş veren 2 arkadaş, ardından kıyıya çıkardıkları balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı.
Balık tutkunu 2 arkadaşın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, tuttukları yayın balığının 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda olduğu tespit edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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