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Bursa İnegöl'de sağanak sonrası sel

Bursa İnegöl'de sağanak sonrası sel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.