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Bursa İnegöl'de sağanak sonrası sel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı mahallelerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.
- 09.07.2022 - 17:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramda etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyarılarda bulunmuştu.
Yağış, yüzünü Bursa'nın İnegöl ilçesinde gösterdi.
Sokakları sel bastı
İnegöl'de yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi.
İHA'nın haberine göre vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.
Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi.