İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sarı kodla uyarılan illerde şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.
Fırtınadan deniz ulaşımı da nasibini aldı.
Bursa-İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsıldı.
Deniz otobüsünde bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.
"Sakin olun" anonsları yapıldı
Panik yapan vatandaşlara sürekli "sakin olun" anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi..Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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