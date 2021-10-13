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- Bursa mutfağının meşhur lezzeti: İskender tarifi
Bursa mutfağının meşhur lezzeti: İskender tarifi
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 21:33
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, iskender tarifi için mücadele ediyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli iskender tarifini merak ediyor. Bu lezzet şölenine imza atmak isteyenler, ''Evde iskender nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Bursa yöresinin meşhur yemeklerinden biridir iskender kebap. Temel malzemesi döner olsa da iskenderi iskender yapan, üstündeki tereyağı, domates sosu, yanındaki yoğurt ve altındaki tırnak pidedir.
Peki evde iskender nasıl yapılır? İskender için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 13 Ekim MasterChef 2021 evde iskender tarifi ve malzemeleri...
İSKENDER TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Kıyma harcı için:
- 600 gram kıyma (dana döş etinden çekilmiş)
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- ½ tatlı kaşığı kekik
- ¼ çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Domates sosu için:
- 250 gram domates püresi
- ½ tatlı kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- ½ su bardağı su
- 1 çay kaşığı toz şeker
Servisi için:
- 3 adet tırnak pide
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- ½ su bardağı su (arzuya göre et suyu)
- 8 yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurt
İSKENDER NASIL YAPILIR?
- Kuru soğanı rendeleyip döner yapımında kullanmak üzere suyunu sıkın ve posa kısmını ayırın.
- Dana döş kıymayı, soğan suyu, yoğurt, zeytinyağı, kekik, yenibahar, karabiber ve tuzu geniş bir karıştırma kabında bir araya getirip yoğurun.
- Mutfak tezgahı üzerine streç film ya da yağlı kağıt açın ve kıyma harcını orta kısmına alın.
- Üst kısmından bastırarak 20-25 cm uzunluğunda bir dikdörtgen haline getirin, kısa kenarları 10 cm'yi geçmesin.
- Streç film ya da yağlı kağıtla kenar kısımlarını sarıp üst kısmını kapatın.
- Marine olması için 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra derin dondurucuya kaldırın ve 8-10 saat kadar bekletin.
- Derin dondurucudan çıkardığınız et döneri mutfak tezgahına alın ve orta kısmından tutup kişi sayısıyla doğru orantılı olacak şekilde ince ince dilimleyin.
- Et dilimlerinin incecik olmasına dikkat edin.
- Yanmaz yapışmaz tabanlı önceden ısıtılmış teflon tavada ters yüz ederek kızartın.
- Domates sos için zeytinyağı ve tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın.
- Biber salçasını ekleyip 1-2 dakika kadar kavurun.
- Domates püresi, su ve toz şekeri kattıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.
- Tırnak pideleri önceden ısıtılmış fırında hafif gevrek bir kıvama getirdikten sonra küp şeklinde kesin.
- Etleri kızarttığınız tavada servisinde kullanmak üzere tereyağını eritin ve su ekleyip karıştırın.
- Pide küplerini alıp suyunu çekene kadar karıştırın.
- Tereyağıyla lezzetlenen ve suyunu çeken pideleri servis tabağına alın.
- Üzerine bir miktar domates sos gezdirip et dilimlerini yerleştirin.
- Domates sos ve çırpılmış yoğurt ilavesiyle bekletmeden sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...