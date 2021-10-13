Bursa mutfağının meşhur lezzeti: İskender tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan iskender tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki evde iskender nasıl yapılır? İşte evde iskender tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, iskender tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli iskender tarifini merak ediyor. Bu lezzet şölenine imza atmak isteyenler, ''Evde iskender nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Bursa yöresinin meşhur yemeklerinden biridir iskender kebap. Temel malzemesi döner olsa da iskenderi iskender yapan, üstündeki tereyağı, domates sosu, yanındaki yoğurt ve altındaki tırnak pidedir.

Peki evde iskender nasıl yapılır? İskender için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 13 Ekim MasterChef 2021 evde iskender tarifi ve malzemeleri...

İSKENDER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kıyma harcı için:

600 gram kıyma (dana döş etinden çekilmiş)

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ tatlı kaşığı kekik

¼ çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Domates sosu için:

250 gram domates püresi

½ tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

½ su bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

Servisi için:

3 adet tırnak pide

3 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı su (arzuya göre et suyu)

8 yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurt

İSKENDER NASIL YAPILIR?