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BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 23 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…