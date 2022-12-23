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    BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 23 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 23.12.2022 - 09:48
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    BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek?

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 23 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Bursa’da su kesintisi olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    BURSA SU KESİNTİSİ! 23 Aralık 2022 Bursa da hangi bölgelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? #1


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