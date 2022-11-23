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- BURSA SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? 23 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama
BURSA SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi bölgelerde sular kesilecek? 23 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama
- 23.11.2022 - 09:45
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 23 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi Yayla Sokak ve civarında 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 07:50 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.
İznik İlçesi Yeşilcami Mahallesi, İznik Sakarya yolu üzeri, Lefke Kapı Mezarlık yolu, Süleyman Askeribey Sokak, Gazi Hasan Cırık Sokak, Raşit Pösteki Sokak ve Şehit Hüseyin Ar Sokak bölgelerinde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA