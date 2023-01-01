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BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 1 Ocak ASKİ su kesintisi sorgulama

BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 1 Ocak ASKİ su kesintisi sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 1 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…