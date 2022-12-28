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BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 28 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…