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- BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama
BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 05.12.2022 - 10:26
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi Emirdağ Sokak ve civarında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi 329. Sokak ve civarında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA