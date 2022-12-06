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- BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 6 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 6 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 06.12.2022 - 09:57
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak ve Otoyol arasında kalan bölgede 6 Aralık 2022 Salı günü saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pazar Caddesi, İstanbul Caddesi, 3. Pınar Caddesi bölgelerinde 6 Aralık 2022 Salı günü saat 09:00 ile 19:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Karakaya Sokak ve civarında 6 Aralık 2022 Salı günü saat 09:30 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi civarında 6 Aralık 2022 Salı günü saat 09:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi Akıncılar Caddesi ve civarında 6 Aralık 2022 Salı günü saat 09:30 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA