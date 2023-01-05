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    BURSA SU KESİNTİSİ - Hangi ilçelerde ve ne zaman sular kesilecek? 5 Ocak BUSKİ arıza listesi

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 5 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 05.01.2023 - 09:58
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    BURSA SU KESİNTİSİ - Hangi ilçelerde ve ne zaman sular kesilecek? 5 Ocak BUSKİ arıza listesi

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 5 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Karacabey İlçesi Abdullahpaşa, Drama, Selimiye, Runguçpaşa, Sırabademler, Tavşanlı, Karacaahmet, Yenice ve Canbalı Mahallelerinde 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 08:30 ile 20:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    BURSA SU KESİNTİSİ - Hangi ilçelerde ve ne zaman sular kesilecek? 5 Ocak BUSKİ arıza listesi #1


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