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BURSA SU KESİNTİSİ - Hangi ilçelerde ve ne zaman sular kesilecek? 5 Ocak BUSKİ arıza listesi

BURSA SU KESİNTİSİ - Hangi ilçelerde ve ne zaman sular kesilecek? 5 Ocak BUSKİ arıza listesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 5 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…