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Bursa su kesintisi olan ilçeler! 2 Ocak BUSKİ su kesintisi ve arıza listesi

Bursa su kesintisi olan ilçeler! 2 Ocak BUSKİ su kesintisi ve arıza listesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 2 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…