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    Bursa su kesintisi olan ilçeler! 2 Ocak BUSKİ su kesintisi ve arıza listesi

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 2 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 02.01.2023 - 10:00
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    Bursa su kesintisi olan ilçeler! 2 Ocak BUSKİ su kesintisi ve arıza listesi

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 2 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi Asa Sokak ve civarında 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 09:40 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Buğday Sokak ve civarında 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 08:45 ile 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa su kesintisi olan ilçeler! 2 Ocak BUSKİ su kesintisi ve arıza listesi #1


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