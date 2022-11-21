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BURSA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 21 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

BURSA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 21 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 21 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…