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    Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 7 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 7 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 07.12.2022 - 10:30
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    Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 7 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 7 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesi Yeni Sokak ve civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çivindir Sokak ve civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi Urla Sokak ve civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 7 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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