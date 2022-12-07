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- Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 7 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Bursa su kesintisi yaşayacak ilçeler! 7 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 07.12.2022 - 10:30
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 7 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesi Yeni Sokak ve civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çivindir Sokak ve civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi Urla Sokak ve civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09:30 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA