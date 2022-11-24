Bursa su kesintisi yaşayan bölgeler! 24 Kasım 2022 Perşembe BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? İşte 24 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 24 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kahraman Sokak ve civarında 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 09:30 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.